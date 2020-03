GdS – Caos calendari, per l’Inter si fa dura: quando recuperare Samp e Coppa Italia?

Son tutte presupposizioni, ma la Lega di questo dovrebbe tener conto. Qualora infatti l’Inter dovesse riuscire ad andare avanti in Europa League sino alla finale, non vi sarebbero delle date disponibili per recuperare il match di campionato con la Sampdoria. A questo, però, dovrebbe aggiungersi con molta probabilità anche il ritorno semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani sera e verso il rinvio a data da destinarsi.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, se l’Inter andasse avanti in Europa, in aprile e maggio la squadra di Conte dovrebbe giocare praticamente ogni tre giorni. Al momento, quindi, diverrebbe impossibile ipotizzare dove inserire il recupero con la Samp e la semifinale di Coppa Italia. Si attende in ogni caso l’ufficialità sul rinvio con il Napoli da parte della Lega calcio, altra decisione che ai vertici nerazzurri farà parecchio discutere.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!