Caos Serie A, in ballo anche Inter-Sassuolo e altre tre gare della prossima giornata

La decisione di rinviare la gara tra Juventus ed Inter che si sarebbe dovuta giocare questa sera, ha scatenato il caos e fatto sorgere ulteriori dubbi. Il dubbio più grande riguarda alcuni dei match che si dovrebbero giocare la prossima settimana. In particolare, come riporta La Gazzetta dello Sport, i match tra Inter e Sassuolo, Verona e Napoli, Atalanta e Lazio e Bologna-Juventus.

La linea dovrebbe essere la stessa seguita in questa giornata, non giocare a porte chiuse, ma rinviare i match a lunedì 9 marzo, quando dovrebbero terminare i divieti del Governo nelle zone rosse colpite dal coronavirus, e quindi giocare a porte aperte. Sorge, però, un altro dubbio e al centro c’è sempre l’Inter che il 12 maggio giocherà contro il Getafe. Stesso discorso vale per l’Atalanta che dovrà andare a Valencia per giocare il match. Il tutto resta un grande rompicapo, tenendo conto anche del fatto che la data del 13 maggio è una data limite per recuperare i match rinviati oggi. Qualora Juventus ed Inter dovessero uscire dalle Coppe la gara potrebbe essere recuperata prima.



