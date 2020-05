Capello: “Suning ha tanta voglia di vincere, Conte ha tutto per imporsi all’Inter. Marotta il migliore”

Fabio Capello, ex allenatore di calcio, è stato intervistato dai microfoni di Libero per parlare dei temi più caldi che tengono banco nel mondo del pallone. A partire dalla ripartenza della Serie A che continua a far discutere: “L’importante è ricominciare. Troppo breve, però, il tempo tra la ripresa degli allenamenti e le gare, soprattutto per i calciatori fermi da due mesi. Porte chiuse? Non saranno gare vere, mancherà il calore del pubblico. Molti club soffriranno”.

Il ritorno su Calciopoli: “Basta pensare alla finale Mondiale di Berlino del 2006, alla composizione della squadra azzurra che conquistò il titolo, per capire che eravamo i migliori e abbiamo vinto sul campo meritatamente”.

Conte e l’Inter: “Il primo anno non va giudicato, sarà l’anno prossimo a dare una risposta. L’inizio è sempre difficile per tutti e lo è stato pure per Antonio, ma lui ha tutto per imporsi. E Suning ha tanta voglia di vincere. Marotta? Lo giudico uno dei migliori dirigenti che ha il calcio in questo momento”.

