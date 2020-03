Capello attacca Conte: “La sua non è un’analisi giusta per un allenatore. Ha dato una giustificazione ai calciatori”

Dopo gli scontri già avuti in passato tra Antonio Conte e Fabio Capello, ancora una volta negli studi di Sky Sport è stata sollevata una piccola polemica dopo le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro in seguito alla sconfitta rimediata dalla sua Inter contro la Juventus. Dopo aver risposto a tutte le domande ed aver chiuso il collegamento, Conte è stato infatti attaccato da Capello per le giustificazioni concesse ai suoi calciatori rispetto alle ultime deludenti uscite della squadra.

Queste le dichiarazioni dell’ex allenatore: “Le parole di Conte nel post-partita? Non è un pensiero giusto come allenatore, è una giustificazione ai calciatori. Se guardi il primo tempo non c’era motivo di pensare a quello che ha detto. Non vanno trovate giustificazioni, i giocatori ascoltano tutto e vedono tutto, l’allenatore deve avere una voce sola”.

Qui, invece, le parole di Conte a cui faceva riferimento Capello: “Iniziamo col dire che parliamo di una squadra che in 8 anni ha aggiunto di anno in anno calciatori di spessore. Noi abbiamo iniziato un percorso da 7 mesi. Anche nella composizione della rosa cerchiamo di fare del nostro meglio, ma oggi non possiamo fare dei paragoni tra una struttura che vince da 8 anni, e una che sta cercando di costruire da pochi mesi. Bisogna avere pazienza, dobbiamo continuare a lavorare ed essere bravi ad implementare anno per anno qualità e raggiungere livelli altissimi. I livelli della Juventus sono di qualità, esperienza e personalità, mentre le altre sono molto distanti”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!