Capello: “Inter? Si aspettavano di più da Conte. Ma l’Europa League può cambiare tutto”

Grande ospite nel corso del consueto appuntamento del lunedì mattina sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport, Pochi minuti fa Fabio Capello è intervenuto per analizzare gli esisti dell’ultima giornata di campionato: dal pareggio tra Juventus e Atalanta, all’ennesimo passo falso della Lazio uscita sconfitta con il Sassuolo. Nonostante l’Inter debba ancora giocare questa sera contro il Torino, l’ex allenatore ha parlato pure del momento dei nerazzurri e della prima stagione di Antonio Conte in panchina.

Fabio Capello si è detto un tantino deluso dal tecnico leccese, invitando però a non dare giudizi affrettati visto che l’Europa League di agosto potrebbe rappresentare per l’Inter una grossa opportunità. Queste le sue parole: “Si aspettavano da Conte molto di più. Ma c’è l’Europa League che potrebbe salvare una stagione. Non è stata un’Inter forte, soprattutto dopo aver speso 180 milioni di acquisti, ci si aspettava di più”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<