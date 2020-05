Capello: “La stagione verità per Conte sarà la prossima. Suning gruppo serio, su Icardi e Calciopoli…”

Fabio Capello, ex allenatore di calcio tra le altre anche del Jiangsu Suning, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare dei temi più caldi che tengono banco nel mondo del pallone. A partire da una possibile ripartenza del campionato di calcio: “Il calcio dà lavoro in Italia a centomila persona, da sportivo penso che lo scudetto si vince e si perde sul campo. Propongo un torneo di 40 giorni in ritiro permanente, come ai mondiali. Temo più gli infortuni che il virus. Hanno lavorato due mesi in casa con molti limiti e adesso hanno voglia di entrare subito in forma. Il rischio muscolare è già alto negli allenamenti”.

L’Inter di Conte: “Il test per Antonio sarà l’anno prossimo, ci vuole tempo per entrare nella testa dei giocatori. Però è una situazione così incerta, che tutto è possibile, anche una rimonta”.

Su Suning e le proprietà in Serie A: “E’ un gruppo molto serio e rafforzerà l’Inter, le ambizioni della Juve si confermano. Ma conta anche la bravura dei presidenti come De Laurentiis, che è riuscito a fare per anni ottime squadre tenendo i conti in ordine. Quanto alla Lazio, bisogna riconoscere che Tare i giocatori li sa scegliere meglio degli altri. È il primo punto di forza di questa squadra. L’altro è Inzaghi, bravo perché meno filosofo rispetto ad altri suoi colleghi”.

Su Calciopoli: “Moggi e Giraudo erano grandi dirigenti e abbiamo vinto sul campo. Calciopoli ci ha tolto scudetti che ha regalato ad altri”.

Il caso Icardi: “E’ delicato. Ha a che fare con le dichiarazioni della sua signora. Spalletti ha chiesto rispetto ed è giusto”.

