Juventus-Inter, Capello: “Per la Juve sarebbe stato meglio giocare domenica scorsa. Se l’Inter perde è fuori”

Dopo le tante polemiche dell’ultimo periodo, è finalmente arrivato il momento di Juventus-Inter. Domenica alle ore 20.45 infatti andrà in scena il recupero a porte chiuse del Derby d’Italia, rimandato solo una settimana fa. Sul match è intervenuto l’ex allenatore dei bianconeri, Fabio Capello, che ha espresso le sue opinioni: “I nerazzurri recuperano Handanovic e non è poco, la sua presenza è fondamentale per la difesa e la squadra. La Juventus invece non ha fatto in tempo a riprendersi psicologicamente dalla sconfitta contro il Lione. Per loro sarebbe stato meglio tornare in campo subito per provare a superare un periodo difficile. In più la Juventus ha Cristiano Ronaldo alle prese con i problemi della mamma. È un giocatore determinante, un professionista, ma non una macchina e le questioni affettive possono avere un peso”.

STOP FORZATO – “Lo stop forzato non incide, perché a questo punto della stagione quello che devi avere nelle gambe lo hai già. Semmai sarà una partita importante dal punto di vista psicologico. La Juventus secondo me ci arriva peggio, ma a rischiare di più è l’Inter: una sconfitta potrebbe tagliarla fuori dalla lotta scudetto. Non dimenticate la Lazio, adesso è in una condizione spettacolare e comanda”.

PUNTI DI FORZA – “Individualmente la Juventus è più forte, in difesa poi Chiellini aggiunge tanto e De Ligt è cresciuto molto. L’Inter però ha giocatori in più rispetto all’andata: ha recuperato Sanchez, Eriksen poi è un uomo di fantasia, anche se deve completare l’inserimento”.

