Capello: “Lautaro mi ricorda Suarez. Ottimo calciatore, io me ne ero accorto prima”

Invitato al Bifs 2020, ovvero la quarta edizione del Bilbao International Football Summit, Fabio Capello è intervenuto insieme ad altri colleghi. Nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Real Madrid si è fermato a parlare di Lautaro Martinez, attaccante che gli ricorda parecchio Luis Suarez per caratteristiche e che ha sempre apprezzato anche quando nella scorsa annata in molti lo criticavano.

Questo il commento di Capello: “Mi piace molto. Lotta, corre, è bravo di testa e, soprattutto, ha una velocità d’esecuzione impressionante. Si, mi ricorda Luis Suarez, corre come lui, ha qualità simili. Mi ricordo che fino a qualche mese fa tanti miei colleghi habladores criticavano Lautaro, dicevano che sbagliava tutto, che non convertiva le occasioni che gli capitavano. Io la vedevo diversamente: pensavo che era molto bravo perché era sempre al posto giusto al momento giusto, le occasioni si possono sbagliare ma non capitano a uno per casualità. Ora sono in tanti a pensare che Lautaro sia un ottimo giocatore, io me ne ero accorto prima”.

