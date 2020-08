Capello: “L’Inter è in buone condizioni per l’Europa League. Lukaku? Forza fisica straordinaria”

L’Inter è chiamata alla sfida decisiva di Europa League contro il Getafe, dove gli uomini di Antonio Conte cercheranno a tutti i costi la vittoria per passare al turno successivo. Con la Serie A in archivio, i nerazzurri ora devono finire al meglio la stagione, in attesa di capire il futuro del proprio tecnico e i vari movimenti che arriveranno dal mercato. Di tutto questo ha parlato Fabio Capello, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore ha fatto il punto della situazione sulle questioni in casa Inter.

Queste le sue parole: “In vista dell’Europa League l’Inter mi pare in buone condizioni e il successo di Bergamo contro l’Atalanta per 2 a 0 è sicuramente confortante. In attacco quest’anno è stato decisivo Romelu Lukaku: la sua forza fisica è straordinaria e può essere determinante. Conte? La sua sfuriata non credo che possa condizionare la squadra dal punto agonistico. Dal punto di vista societario, invece, è un’altra storia: dipenderà dalla proprietà”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<