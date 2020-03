Capello: “Ottima idea il rinvio di Euro 2020. Non si sa se i campionati finiranno”

Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, l’ex tecnico del Real Madrid Fabio Capello, con un ricco passato anche in Italia, ha analizzato la situazione legata al Coronavirus che tiene sotto scacco tutto il calcio mondiale.

RINVIO EUROPEI – “Ottima idea il rinvio degli Europei al 2021. Non sappiamo ancora quando finirà tutto ciò. Dobbiamo rinviare tutto all’anno prossimo, tutto tutto. I campionati? Non si può dire ancora se si giocheranno, vediamo. Ciò che non si può fare è giocare con ciò che sta accadendo. Io ho iniziato a giocare alla fine degli anni Cinquanta, già dopo la guerra, e non ho mai vissuto questo tipo di situazioni”

GESTIONE DEL MOMENTO – “Come affrontare la situazione dal punto di vista dei calciatori? E’ impossibile che l’allenatore riesca a gestirla. Puoi solo sperare che i tuoi giocatori si comportino da professionisti, prendendosi cura di se stessi e senza ingrassare. Se continuano a mangiare come quando si allenano, puoi dire addio alla loro forma. Anche se è vero che oggi non c’è un campione che non si allena con un personal trainer”