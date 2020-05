Capello: “Ronaldo il più grande mai allenato ma quanti problemi nello spogliatoio! Feste, alcol…”

Fabio Capello, ex allenatore del Real Madrid, è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Ronaldo il Fenomeno. Un rapporto ambiguo quello tra i due, più complicato nello spogliatoio più esaltante sicuramente in campo.

Ecco le parole di Capello: “Il più grande talento che ho allenato è stato Ronaldo, il Gordo. Ma allo stesso tempo è stato quello che mi ha creato più problemi all’interno dello spogliatoio. Era solito organizzare delle feste. Una volta Van Nistelrooy mi ha detto ‘Mister, ma qui negli spogliatoi si sente puzza di alcol’. Poi, quando si è trasferito a Milano, abbiamo iniziato a vincere. Ma se parliamo di talento, è stato il più grande, senza dubbio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!