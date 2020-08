Capitan Handanovic alza il livello di guardia: “Dovremo essere bravi a fare meglio di quanto fatto sinora”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato nella consueta conferenza pre gara in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Handanovic ha dichiarato: “Dovremo essere bravi a giocare meglio di quanto fatto finora, con più attenzione. Di gara in gara il livello si alza e lo Shakhtar è una squadra temibile. Essere un giocatore dell’Inter è un motivo di orgoglio sempre, non solo oggi che siamo arrivati in una semifinale europea. Tutti coloro che hanno indossato questi colori negli anni ne sono fieri, giustamente”.

