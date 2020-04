Capozucca: “Il campionato ormai è anomalo. Milito? Arrivò in Italia per 2 lire”

Il direttore sportivo Stefano Capozucca, intervistato da Radio Sportiva, ha espresso tutto il suo pessimismo in vista di una ripresa del calcio post Coronavirus: “Questa pandemia ha creato disagi anche a livello economico, il calcio è un’attività lavorativa e ne uscirà ridimensionato, serviranno alcuni anni per tornare ai vertici di prima. Il campionato, comunque vada, sarà anomalo. Non c’è unità di intenti. Forse si potrà riprendere a giocare con le giuste cautele, ma non accadrà in tempi brevi”.

L’ex dirigente del Genoa, ha risposto alle voci che vedrebbero una finestra di mercato estesa per aiutare i club in difficoltà: “Non credo ad una sessione più lunga di mercato. La priorità è debellare il virus, poi sapere quando si può tornare in campo e di conseguenza anche a trattare. Una finestra di trasferimenti più lunga non la vedo come una cosa utile”. Infine, Capozucca ha concesso una battuta su Diego Milito: “Ragazzo arrivato al Genoa per due lire e poi diventato importante negli anni successivi” e ha svelato un retroscena sul suo Genoa: “Lewandowski era un acquisto già fatto, Gasperini lo conosceva bene, doveva fare le visite mediche e poi il presidente fece saltare l’operazione”.



