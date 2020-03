Capozucca: “Milito? E’ stato l’acquisto più importante della mia carriera. Rifiutò il Tottenham per il Genoa”

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha raccontato a TMW l’acquisto di Diego Milito, diventato famoso, da parte del club rossoblu. Ecco le sue parole: “Vi parlo di Diego Milito, l’acquisto più importante della mia carriera, un giocatore straordinario e dalle grandi qualità umane e temperamento, doti che gli hanno consentito anche di fare le fortune dell’Inter”.

“Nel 2004 ero dirigente alla Ternana e a gennaio Borgobello venne richiesto dalla Fiorentina. Cercavo un sostituto, così Luciano Moggi tramite il suo scout Ceravolo mi consigliò un paio di giocatori. Tra questi Milito, che giocava nel Racing. Portai avanti i discorsi e raggiunsi l’accordo. A dicembre io mi accordai con il Genoa. E così dirottai, in maniera un po’ scorretta, il Principe verso Genova. In rossoblù Diego fece la sua fortuna e quella della squadra”.

“Non faceva gol, infatti Preziosi non era contento. Ma piano piano cominciò a ingranare, l’anno dopo quando approdai ufficialmente al Genoa fece ventuno gol. Il Genoa arrivò primo in classifica in Serie B. Poi dopo la retrocessione del Genoa per un illecito sportivo, Diego andò in Spagna. Per tornare al Genoa rifiutò il Tottenham, con noi fece un campionato straordinario e approdò all’Inter. Un acquisto particolare, ma è stato il calciatore più importante che abbia mai avuto”.

