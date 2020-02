Capozucca: “Tonali? Inter e Juventus ottime destinazioni. Pinamonti come Immobile al Genoa”

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex direttore sportivo di Cagliari e Genoa Stefano Capozucca ha analizzato nel dettaglio alcuni temi caldi che toccano la Serie A, dalla decisione di giocare a porte chiuse alla volata scudetto della Lazio.

PORTE CHIUSE – “Gli eventi sportivi è giusto che vengano fermati di fronte ad un’emergenza così importante perché gli stadi possono essere dei luoghi a rischio a livello di contagio. Il calendario è pieno zeppo di eventi, è vero: l’Inter ad esempio è obbligata a giocare di giovedì e penso che la gara verrà giocata a porte chiuse. Sarà problematico dunque rimandare tutte le partite e le porte chiuse penso possa essere la soluzione più logica”

LAZIO – “Non è più una sorpresa ed è iscritta a tutti gli effetti alla lotta scudetto. La Lazio sta facendo bene anche grazie a Tare che è molto abile a capace seppur lavorando in sordina. Hanno avuto fiducia in Inzaghi che prima di Lazio-Atalanta era in bilico, ma con pazienza hanno messo tutti in condizione di fare bene. Sembra simile alla situazione dell’Atalanta che nelle prime partite con Gasperini sembrava non ingranare per poi diventare quella che è adesso”

TONALI – “E’ il giocatore che più mi ha sorpreso quest’anno, già lo conoscevo in Serie B però vederlo affermarsi anche in Serie A mi ha stupito. Se sarà Inter o Juventus sicuramente non cadrà male, viste le prestazioni che sta sfornando”

PINAMONTI – “Qualcuno mi ha fatto un’analogia tra lui e Immobile. Quando presi Ciro a Genova ebbe una stagione poco felice, poi però ricordo la voglia di imporsi e la stessa voglia la vedo in Pinamonti. Ha qualità importanti e prevedo per lui un futuro roseo”

