Capua (pres. antidoping FIGC): “La Serie A non riparte senza una soluzione. Perfetto il modello tedesco, ma il CTS…”

Da lunedì tutte le squadre di Serie A riprenderanno gli allenamenti collettivi, un passo fondamentale verso la ripresa del campionato dopo lo stop dello scorso 9 marzo. La volontà è quindi quella di tornare in campo il prima possibile e terminare la stagione, ma i problemi legati alla sicurezza sono all’ordine del giorno.

Oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato il presidente della commissione antidoping Figc e membro della commissione medica Pino Capua: “Credo sia innanzitutto di fondamentale importante un’associazione con tutti i medici del calcio. In un momento del genere non si deve lasciare nulla al caso. L’esperienza di Enrico Castellacci in questa emergenza è quello che serve, se non si trova una soluzione il campionato non ripartirà. Dilettanti? Il rischio 0 non ci sarà a settembre, ad ottobre e neanche a novembre, dovranno aspettare il vaccino”.

Infine sul modello tedesco: “E’ perfettamente percorribile ma non capisco perché non è stato preso in considerazione. Il CTS ha messo i bastoni tra le ruote”.



