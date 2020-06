Caputo: “Inter? Trasferta difficilissima, ma ripartiamo tutti dallo stesso livello”

Una volta giocato il primo impegno in campionato alla ripresa del coronavirus, in programma per il 21 giugno quando a San Siro l’Inter ospiterà la Sampdoria per il recupero della 25 giornata, la formazione nerazzurra dovrà tornare di scena appena tre giorni più tardi – mercoledì 24 giugno – quando sempre sul prato del Meazza ci sarà il Sassuolo a partire dalle 19.30. A tal proposito, il centravanti Ciccio Caputo, ha spiegato le sue prime impressioni su una trasferta sulla carta molto complicata, ma che come ogni match presente numerose incognite per via del particolare momento storico.

Queste le parole dell’attaccante intervenuto sui canali ufficiali del club neroverde: “Inter e Atalanta? Difficilissime, due trasferte contro due avversari forti e importanti. Sappiamo delle difficoltà che potremo incontrare, ma sappiamo anche che ce la possiamo giocare benissimo alla pari. Si riparte tutti allo stesso livello, da zero, in condizioni che nessuno ha mai affrontato. Sarà difficilissimo, ma come sempre proveremo a mettere in difficoltà chiunque”.

