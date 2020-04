Caputo: “Noi giocatori vogliamo riprendere, ma in sicurezza. De Zerbi? Simile a Conte”

Il cartello “Andrà tutto bene. Restate a casa” è stato uno dei gesti iconici dell’ultimo turno di Serie A: Francesco Caputo ha dimostrato ancora una volta di essere una grande persona oltre che un grande attaccante.

Il giocatore del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per parlare della situazione attuale e del paragone tra mister De Zerbi ed Antonio Conte – incontrato ai tempi del Bari: “L’idea di tutti i giocatori è quella di finire la stagione. Siamo primi a dire che vogliamo riprendere, alle giuste condizioni e con i giusti controlli. Non vogliamo rischiare nulla. Sarà difficile ma attendiamo sviluppi. Il cartello dell’ultima partita? Era un messaggio da mandare a tutta la Nazione. Con De Zerbi ho un gran rapporto, e ha qualcosa in comune con Conte. Ho notato che sono due allenatori che pretendono tanto dai giocatori, stanno molto sul campo. Poi ci sono idee di calcio diverse ma sono due grandi allenatori”.



