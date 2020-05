Carbone e la standing ovation contro la Roma: “Un momento indimenticabile. Solo dopo ti rendi conto di alcune cose”

Nuova puntata di Inter Calling Legends, e questa volta i protagonisti sono i due ex nerazzurri Benny Carbone e Salvatore Fresi, entrambi in maglia Inter nel 1995: il primo è rimasto solo una stagione, il secondo invece per quattro anni.

L’attaccante con più di cento presenze in Serie A, ha ricordato il momento più bello nella sua stagione interista: “Mi piace rivedermi perché non mi rendevo conto di quanto in alto ero arrivato. Quando giocavo all’Inter per me era una cosa quasi normale, scontato: sono passato dal Torino al Napoli, dal Napoli all’Inter, poi in Premier League. Era tutto molto normale. Ricordo? La partita in casa con la Roma, ci fu una standing ovation perché giocai una partita incredibile. Vincemmo 2-0 ed ero davanti con Branca. Fu emozionante perché ci fu San Siro che mi accolse in maniera bellissima, ed è uno stadio molto particolare. Uno dei più belli in cui abbia mai giocato”.



