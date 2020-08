Carboni: “Benitez, ecco i motivi del flop all’Inter. Volevamo acquisti, cercammo Sanchez. Su Messi…”

L’ex calciatore Amedeo Carboni, assistente di Rafael Benitez durante l’esperienza del tecnico all’Inter, ha ricordato l’esperienza nerazzurra ai microfoni de Il Posticipo: “Rafa è un allenatore un po’ sacchiano: gli piace insegnare calcio ed è bravo a farlo. All’Inter non è andata bene per tanti motivi: la squadra veniva dal Triplete e quell’estate c’era stato il Mondiale che aveva coinvolto tanti brasiliani e argentini e quando siamo partiti in ritiro con la prima squadra eravamo in 13, nessuno di loro era tornato. Avevamo definito con la società tre acquisti importanti: io parlavo coi procuratori, ero l’uomo di fiducia di Rafa e lavoravo con Piero Ausilio e Marco Branca.

Carboni parla dei calciatori cercati dall’Inter in quel periodo: “Uno era Sanchez dell’Udinese, poi c’era Mascherano del Barcellona e il terzo obiettivo era un altro bel centrocampista. Erano giocatori di primo livello. Pensavamo che la squadra avesse bisogno di un ricambio dopo aver vinto tre titoli in una sola stagione. Malgrado tutto vincemmo due competizioni: perdemmo la Supercoppa europea con l’Atletico ma conquistammo quella italiana e il Mondiale per Club che l’Inter non aveva mai vinto nella sua storia. Poi Rafa fece un’intervista un po’ aggressiva per spingere il presidente a fare acquisti, Moratti la prese male e così abbiamo trascorso il Natale a casa. Dopo di noi comprarono 11 giocatori, ma pazienza: son cose che succedono.

Su Messi: “Se ne parla da tempo. Gli argentini all’Inter si trovano benissimo e Messi è sempre stato un pallino. Vista l’età del giocatore sarebbe un’operazione simile a quella che ha portato Ronaldo alla Juve. Il Barcellona però dovrebbe separarsi da uno dei due giocatori più al mondo: poi quale sarebbe il contraccambio? Mbappé forse? In città non ci credono. Messi però è stufo di questa società: per questo motivo si parla di un possibile cambio di presidente. Potrebbe essere Messi stesso a chiedere di andare via dal Barça: io non ci credo, però tra l’Inter e gli argentini c’è sempre stato un feeeling particolare”.

