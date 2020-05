Caressa: “Mi prendono in giro ancora per Cancelo, ma non ha giocato neanche al City”.

Nell’ultima settimana il nome a sorpresa spuntato nuovamente in orbita Inter è stato quello di Joao Cancelo. Il terzino portoghese, oggi di proprietà del Manchester City, in maglia nerazzurra ha giocato la stagione 2017/2018, quella che ha sancito il ritorno del club interista in Champions League. Proprio il suo apporto, sommato a quello di Rafinha arrivato in prestito nella sessione invernale del calciomercato, fu decisivo per lo sprint finale verso il traguardo europeo.

In merito al terzino portoghese, rimase celebre la frase pronunciata da Caressa sulla possibilità del riscatto nei suoi confronti: “Non stiamo parlando di Ronaldinho, Cancelo è un buon giocatore. Cancelo vale 30 milioni più di Lazzari della Spal? Secondo me, anzi, secondo me non sono neanche così sicuro che uno valga più dell’altro”. Intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Radio Deejay, lo stesso giornalista ha spiegato: “Mi prendono in giro ancora per Cancelo, ma non ha giocato neanche al City”.

