Caressa: “Coronavirus, bisogna conviverci e ripartire. Tamponi ai calciatori? Basta con la retorica”

Ripartire con la vita di tutti i giorni e convivere con il coronavirus. E’ questo il pensiero del noto telecronista sportivo Fabio Caressa, che ai microfoni di Radio Deejay Club ha parlato della questione tamponi e la situazione di emergenza che stiamo vivendo: ““Tutte le aziende italiane si stanno organizzando per fare i tamponi privatamente. Questo per la tranquillità dei lavoratori, quindi tutta questa retorica sui tamponi dei calciatori che si è creata la leviamo subito. Grazie ai tamponi possiamo capire il tasso di asintomatici ed è molto utile. Se dobbiamo convivere col virus bisogna ripartire con la vita di tutti i giorni. La vita deve riprendere, non ci possiamo fermare qui”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!