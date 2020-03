Caressa: “Eriksen finirà a giocare davanti la difesa, Lukaku devastante. Con Spalletti…”

Fabio Caressa è intervenuto in una diretta Instgram assieme a Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro. Tanti i temi trattati, spazio ovviamente anche all’Inter tra passato e presente. A partire dal rapporto con Spalletti: “Va preso per come è, è un estroso. Apprezzo le persone che dicono le cose in faccia. Ci parlavamo, ci siamo chiariti personalmente. E’ un grande allenatore e stimo tantissimo”.

Il calo di Sensi: “Il problema fisico lo aveva superato con difficoltà. Ha fatto un salto importante, non è facile nessuno. All’inizio era il giocatore più importante dell’Inter. San Siro pesa, tutti quelli che ci giocano lo dicono. La maglia pesa il doppio. Il tifoso dell’Inter rumoreggia quando c’è qualcosa che non va”.

Erisken: “Prendere un giocatore del suo livello a quelle cifre è un affare a prescindere. Per come gioca l’Inter adesso, la collocazione è difficile. Ripeto che, come detto da 3 grandi allenatori, per me Eriksen alla fine giocherà davanti alla ripresa. Da regista”.

Lukaku: “A me piace tantissimo. Per me l’anno prossimo avrà un impatto ancora più devastante di quello avuto fin qui”.

