Caressa: “Rispetto la posizione di Marotta, c’è il rischio di lunghi infortuni. Ma non capisco chi si lamenta del caldo”

Come dar torto alla posizione molto dura dell’Inter, espressa per mezzo di Beppe Marotta, nei confronti del calendario stilato per la Coppa Italia. Il dirigente varesino ha evidenziato alla Lega che, non solo la formazione nerazzurra sarà la prima a tornare in campo nella semifinale del 12 o 13 giugno, ma dovrà pure recuperare la 25esima giornata già programmata per il 20. Insomma, qualora dovesse anche accedere alla finale di Coppa Italia, correrebbe il rischio di dover giocare ogni 3 giorni fino al 2 agosto. Come spiegato da Fabio Caressa su Deejay Football Club, c’è infatti il rischio di lunghi infortuni che – con un una stagione così compressa – possono compromettere del tutto l’andamento di una squadra.

Questa l’opinione di Caressa che appoggia l’ad dell’Inter: “Lo sfogo di Marotta? Ci sono i giocatori che non so in che condizioni fisiche arrivano, c’è il rischio di avere infortuni nelle prime giornate e perderli per i prossimi tre mesi. E’ una posizione che rispetto, se vede una situazione di rischio per la sua squadra che deve anche recuperare una partite rispetto alle altre la capisco. Non capisco piuttosto chi si lamenta del caldo”.

