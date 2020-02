Casa Padelli, la gioia della madre: “Un’emozione grandissima. Ho saputo sabato che avrebbe giocato”

Esordire da titolare in campionato con la maglia del club che hai sempre tifato e per il quale ti alleni con serietà da circa tre anni, è stato per Daniele Padelli come il coronamento di un grande sogno che parte da lontano. Come raccontato dalla madre Renza sulle pagine de laprovinciadisondrio.it, l’estremo difensore il giorno prima della partita era stato allertato e – repentinamente – aveva avvisato tutta la famiglia. Ecco l’intervista della madre di Padelli:

CASA INTERISTA – “Quando Daniele aveva 11 anni facemmo una sorpresa a suo papà e gli regalammo l’abbonamento televisivo per guardare le partite del campionato e specialmente dell’Inter, visto che la nostra è una casa di interisti. Daniele scrisse un papiro in cui diceva: ‘Per il momento guarda gli altri, con la speranza, un giorno, di poter vedere anche me'”.

TITOLARE – “Un’emozione grandissima e una partita che si è meritato di giocare per la serietà con la quale Daniele si è sempre allenato. Una grande gioia per noi, ma soprattutto per lui. E’ sempre stato un tifoso dell’Inter: da bambino prese una figurina di Pagliuca, tagliò la testa del portiere, e incollò la sua sulla figurina. Lo stesso Pagliuca, poi, in modo spiritoso, saputo di questo ‘aneddoto’ ha ‘sgridato’ Daniele scherzosamente chiedendogli come si era permesso di tagliargli la testa sulla figurina”.

UDINESE-INTER – “Anche se non era ufficiale al 100% sabato pomeriggio Daniele mi ha chiamato e mi ha detto che Handanovic aveva un problema e probabilmente avrebbe giocato lui. Non me lo sono fatta neanche dire: sono partita subito per Milano e poi, nella notte, insieme a sua moglie, abbiamo raggiunto Udine e domenica sera abbiamo assistito alla partita allo stadio. Lei aveva programmato di andare proprio a Udine la prossima settimana, ma questa notizia ci ha scombussolato i piani: del resto, però, con un professionista come Daniele siamo abituati. Dopo la partita siamo riusciti a vederlo per qualche minuto. Era molto molto contento e si è goduto i complimenti e i nostri abbracci, compreso quello del suo bimbo”.

