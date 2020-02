Casarin: “Rigore Juve? Non ci avrei mai pensato. Indiscutibile quello di Udine”

Non è stata una domenica semplice per l’arbitraggio italiano, specialmente sul campo dell’Allianz Stadium dove sul risultato di 1-0 in favore della Juventus è stato fischiato un rigore molto dubbio per i bianconeri. Una scelta che ha scatenato l’ira del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che a fine partita si è reso protagonista di uno sfogo durissimo. Secondo l’ex arbitro Paolo Casarin, il contrasto tra Bentancur e Ceccherini dentro l’area di rigore viola non andava assolutamente sanzionato.

Queste le sue parole sull’ultima giornata, ai microfoni di Radio Sportiva: “Ai miei tempi il calcio era su criteri immutabili. Ora è tutto da punire in un modo o nell’altro. Situazioni meno discutibili nemmeno in 2 si riesce a dipanarle. Abbiamo un numero di rigori spaventoso e un numero rilevante di mezzi rigori. Meglio non fischiarli se si è nel dubbio. Gli arbitri hanno grande disagio perché a loro hanno detto di intervenire se il contatto è chiaro ed evidente. Ma il chiaro ed evidente può essere per qualcuno ma non per qualcun altro. Bentancur? Il gioco del calcio prevede che 2 giocatori si contrastino, io ho un’altra mentalità. Al rigore non ci avrei neanche pensato. All’estero fanno cose più basse di livello. Quello a Udine è indiscutibile, ma se i rigori stanno raddoppiando è perché mettiamo dentro fuffa. Una parte è dovuta al fatto che si puniscono anche le mani che prima non si prendevano in considerazione”.

