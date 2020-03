Casasco (pres. Medici Sportivi): “A Pasqua si potrebbe già riprendere, ma…”

Il presidente dei Medici Sportivi Italiani, Maurizio Casasco, ha parlato ai microfoni di SportMediaset sulla possibilità di una ripresa rapida delle manifestazioni sportive e degli allenamenti delle società di calcio: “I medici del calcio hanno proposto Pasqua come data utile per la ripresa degli allenamenti. Tuttavia è un’ipotesi, la data può anche essere tranquillamente spostata a seconda della piega presa dal contagio. Non si ottiene la responsabilità necessaria a fronteggiare la minaccia nel Paese se, dopo che il Governo ha sostanzialmente fermato tutto, si parla solo di calcio e di quando riprenderà”.

“Tutti stanno avendo problemi, tutte le imprese coinvolte stanno avendo perdite economiche cospicue, ma tutti devono anche fare un passo indietro nell’interesse di tutti. Gli allenamenti riprenderanno quando il paese sarà messo in sicurezza, per quanto riguarda al campionato la decisione spetterà poi alla Lega Calcio“, ha poi concluso Casasco.

