Caso sull’Inter: “Per lo scudetto non è ancora finita. Conte? Deve prendersi più responsabilità”

L’ex allenatore e calciatore Domenico Caso, ha analizzato la situazione di casa Inter dopo la scorpacciata di goal contro il malcapitato Brescia. Ai microfoni di Radio Sportiva non dà ancora per esaurite le possibilità di vittoria del campionato per l’Inter.

Caso ha dichiarato: “L’Inter ieri ha vinto bene si, ma non mi faccio impressionare eccessivamente dalla partita. La distanza dalla vetta della classifica rimane grande, tuttavia non è ancora finita, ci sono possibilità, e perciò i nerazzurri fanno ancora bene a credere nello scudetto finché la matematica non li condanna”.

“La vittoria buttata con il Sassuolo probabilmente è servita per motivarli a dare di più, a fare autocritica. Conte? Secondo me si deve prendere più responsabilità quando le cose non vanno bene, spesso si aggrappa a troppi cavilli, come se si volesse giustificare”.

