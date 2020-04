Cassano: “Capello? A distanza di anni gli chiedo scusa. Beckham persona umile, ma io ero poco più bello”

Un talento che, a detta di molti, ha espresso solamente metà delle potenzialità che aveva a disposizione. E lo sanno bene soprattutto gli allenatori che nel corso degli anni con Antonio Cassano hanno lavorato a stretto contatto e molto spesso anche litigato. Come nel caso di Fabio Capello che per portarlo al Real Madrid aveva fatto carte false, ma che in poco tempo è stato costretto e relegarlo alla panchina e rovinare il rapporto reciproco. A tal proposito, ecco alcuni aneddoti risalenti al periodo madrileno raccontati da FantAntonio nella diretta Instagram con Pardo:

CAPELLO – “E’ arrivato lui, ho fatto una delle migliori preparazioni, ho perso 10 chili. Mi ha fatto giocare le prime due partite, la terza mi ha messo in panchina per rifiatare e ho sbroccato. A distanza di tempo gli chiedo sempre scusa”.

BECKHAM – “Grandissimo calciatore, ancor di più come persona. Di un’umiltà unica, dedizione al lavoro, persona fantastica, grandissimo calciatore. Più bello lui o io? Io, ma di poco, però”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!