Cassano svela il retroscena di mercato: “Parlai ad Ausilio di Haaland, ed ecco cosa mi rispose lui”

E’ opinione comune come la vera beffata, nella grande corsa a Erling Haaland, lo scorso mercato di gennaio, sia stata la Juventus: la società bianconera sembrava vicinissima al norvegese allora al Salisburgo quando arrivò il Borussia Dortmund a portarselo a casa con un’operazione-lampo. Tuttavia, oggi, Antonio Cassano, in una diretta Instagram con Christian Vieri, svela un retroscena sul giovane attaccante che tocca anche l’Inter.

Dice Cassano: “Quando ha iniziato a giocare nel Salisburgo, ne parlavo con Piero Ausilio, e lui mi ha detto che lo aveva già adocchiato”. Haaland cominciò a giocare nel Salisburgo nel 2019, appena all’inizio della stagione in corso. Tuttavia, poi, l’Inter decise evidentemente di non calcare la mano. “Per me è un tuo fac-simile – continua poi Cassano, stavolta rivolto a Vieri – Sa tenere alta la squadra, sa segnare, sa giocare con ambedue i piedi. Ed è un animale, non ha paura di niente e di nessuno”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!