Cassano: “Il campionato non ripartirà. Per lo scudetto meglio i playoff”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex calciatore dell’Inter Antonio Cassano ha raccontato il suo punto di vista in merito all’emergenza che ha colpito l’Italia ed il panorama calcistico, suggerendo la disputa dei playoff per l’assegnazione dello scudetto.

QUARANTENA – “I primi giorni l’ho presa superficialmente, pensavo fosse qualcosa che non ci tocca. Poi ogni giorno annunciano i morti e un po’ sento la preoccupazione. Può succedere a tutti. Torneremo alla vita normale? Non lo so questo, non so cosa aspettarmi”

TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Se la Juventus taglia marzo, aprile, maggio e giugno è perché quasi sicuramente non si giocherà più la stagione. Il campionato, secondo me, non riprenderà più. Altrimenti perché non farlo di mese in mese? E’ giusto che si faccia in Serie A, mentre in B e in C devono trovare la soluzione di non togliere i soldi ai giocatori. C’è gente che guadagna poco che ha un mutuo o rate importanti da pagare”

RIPARTENZA – “Sono d’accordo con Gravina che dà la speranza, ma se eventualmente dicono che il 3-4 maggio si possa ripartire con la preparazione ci vorrà almeno un mese per recuperare la preparazione. Si andrà a finire ad agosto, diventa un massacro per l’anno prossimo”

SCUDETTO – “Io per evitare caos istituirei i playoff: Juve e Lazio già in semifinale, poi terza contro sesta e quarta contro quinta. Si tratta di un caso eccezionale, per non buttar via la stagione. O non si assegna o sfori arrivando ad agosto”

