Cassano: “Lautaro? Io lo venderei al Barcellona ed ecco come rinforzerei la squadra”

Tormentone di questa quarantena è la trattativa che sembra continuare ad avanzare per il passaggio di Lautaro Martinez al Barcell0na. Sulla questione si è espresso anche Antonio Cassano durante la live Instagram con Pierluigi Pardo. Ecco le sue parole:

“Lautaro? L’Inter lo ha pagato 20 milioni e potrebbe rivenderlo a 120, io lo saluterei assolutamente; lui è fortissimo e tra 2-3 anni sarà ancora più forte ma Conte vuole vincere ora. Io con quei soldi mi andrei a prendere Arthur proprio dal Barcellona e Lacazette dall’Arsenal, e non dimentichiamoci che ci sarebbe un Cavani in scadenza. Inoltre ci potrebbero essere altri 70 milioni di tesoretto dati dal riscatto di Icardi; fossi in Marotta prenderei anche uno tra Umtiti e Lenglet dai blaugrana“