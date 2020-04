Cassano non ha dubbi: CR7? No, il vero Ronaldo era il Fenomeno: era imbarazzante”

Nel corso di una diretta Instagram condivisa con Christian Vieri, l’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Antonio Cassano ha scelto di parlare di Ronaldo il Fenomeno, la stella che ha fatto scoccare l’amore per il calcio tra tantissimi appassionati. Non manca il paragone con l’altro Ronaldo, il portoghese.

“Ronaldo il Fenomeno era un giocatore stratosferico – racconta Cassano – qualcosa di fuori dal mondo. Era una roba imbarazzante per quanto era forte, poi si allenava quando voleva. Calciava dal limite di piatto con semplicità, sia di destro che di sinistro. Quanta qualità aveva: è stato, secondo me, il centravanti più forte della storia. Più di 600 gol all’attivo rompendosi le ginocchia: due Mondiali, due Palloni d’Oro… immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto. Cr7? C’è solo un Ronaldo: il Fenomeno”. Questo il punto di vista di Antonio Cassano sul Fenomeno, considerato il vero Ronaldo nell’annoso dualismo con Cristiano. Parole che, come al solito, faranno sicuramente discutere ma che fotografano al meglio il punto di vista di chi ha giocato con il brasiliano.

