Cassano resta convinto: “Scudetto all’Inter, Conte il fuoriclasse. E di Lautaro si parlerà per i prossimi 15 anni”

In attesa di tornare nel mondo del calcio magari nelle nuove vesti da direttore sportivo, Antonio Cassano si diverte con il padel ma seguendo sempre da vicino le vicende della Serie A. Ai microfoni di Sky, quindi, Fantantonio si sofferma in particolare sull’avvio di stagione dell’Inter e sul lavoro di Antonio Conte: “Io lo dico da fine agosto che l’Inter vincerà lo scudetto perché ha un allenatore che ti porta 15-20 punti in più, parliamo di un fuoriclasse. Me lo aspettavo perché mette il fuoco nel corpo dei calciatori, si sposa benissimo con l’idea dell’Inter. L’intesa Lukaku-Lautaro? Devo essere sincero, non pensavo che Lukaku potesse far così bene dall’inizio, parlavo di un buon calciatore ma si sta dimostrando un grandissimo calciatore. Poi lavora molto per la squadra, è molto intelligente, parla subito benissimo italiano. Poi Lautaro è un ragazzo che per i prossimi 10-15 anni farà parlare a livello internazionale, e di questo va dato merito ad Ausilio per aver portato i calciatori adatti al modulo di Conte.

La chiosa di Cassano è sul giovane Sebastiano Esposito in rampa di lancio: “Essere in una grande squadra, giocare a San Siro è sempre complicato. Ogni volta che entra ha il fuoco dentro, però deve crescere piano piano, ma per lui è perfetto avere Conte come gestore”.

