Cassetti: “Ero tifoso dell’Inter, ma fui trattato male da loro. Gli scudetti…”

Antagonista più volte dell’Inter con la maglia della Roma per la conquista di scudetto e coppe italiane, sicuramente in pochi sapevano che Marco Cassetti era invece un tifoso nerazzurro. Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata a Calciolecce.it, dove tra vari aneddoti ha raccontato anche questa sua passione: “Io ero dell’Inter, pensate quando mi giocai gli Scudetti contro. Lì però era un tifo andato nel dimenticatoio anche perché i nerazzurri mi trattarono male dopo una dimostrazione d’interesse proprio durante i tempi leccesi. Ho sempre rispettato il tifoso che ero da ragazzino. Non avrei potuto mai, da calciatore, andare dall’Hellas al Chievo Verona, dalla Roma alla Lazio o dal Lecce al Bari”

