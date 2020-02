Castellazzi: “Europa League? Nella mia Inter era un obiettivo. Vincere può dare consapevolezza”

Nei giorni in cui si parla parecchio degli errori commessi del secondo portiere dell’Inter Daniele Padelli per via di qualche critica legata alle sue recenti prestazioni, uno che ha rivestito quel ruolo in passato è stato Luca Castellazzi. L’ex estremo difensore nerazzurro, quest’oggi negli studi di Inter TV, ha parlato della partita che questa sera si aspetta di vedere, in una competizione come l’Europa League da non sottovalutare per via dell’importanza rivestita.

Questo il suo commento: “Europa League? Noi l’avevamo fatta con grande entusiasmo perché l’avevamo ottenuta passando dalle qualificazioni, era un obiettivo. E’ normale che una volta che sei in gioco, te la devi giocare. E’ un trofeo prestigioso, arrivare fino in fondo dà consapevolezza. Può essere un buon viatico per continuare un percorso di crescita. L’Inter stasera ha tutto da perdere, sulla carte è più forte, ma il Ludogorets non va sottovalutato. Vincere aiuta a vincere, nasconde anche quei piccoli problemi che possono esserci”.

