Castellazzi: “Partita difficile da gestire mentalmente, naturale pensare già alla Juventus”

Dopo il successo della scorsa settimana in Bulgaria, c’è grande attesa questa sera per assistere al ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets. Come sottolineato da Luca Castellazzi negli studi di Inter TV, la più grande minaccia nel match di San Siro consisterà nella possibilità di sottovalutare l’avversario dopo il rassicurante successo per 0-2 dell’andata. Ma, l’ex estremo difensore, ha pochi dubbi sulla capacità di Antonio Conte di mantenere alta l’attenzione anche contro un avversario sulla carta sfavorito.

Queste le sue considerazioni: “Come gestire questa partita? Mentalmente difficile, viene naturale pensare al bug match. Anche le variabili di questi giorni possono essere elementi disturbatori all’avvicinamento a questa partita. Ma sono professionisti ed hanno la capacità di affrontare ogni cammino. Anche Conte credo ci abbia messo del suo per mantenere alta l’attenzione. Stasera bisogna portare a casa la qualificazione, da domattina c’è tempo per pensare alla Juventus. L’approccio alla gara sarà importante, un’inerzia nel cambio di oggi può cambiare la partita. Tutto l’ambiente Inter è consapevole del rischio, non credo che la partita verrà sottovalutata”.

