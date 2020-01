Castrovilli allontana le voci di mercato: “Penso alla Fiorentina e spero nell’Europeo”

E’ stato uno dei protagonisti dell’avvio di stagione della Fiorentina in Serie A. Più forte la sua luce rispetto a quella di Chiesa, corteggiato a gran voce dalle grandi italiane ed europee. Gaetano Castrovilli ha conquistato tutti per la sua qualità dimostrata fin qui in campionato, tanto da catturare anche i riflettori dell’Inter. Nel post partita della sfida vinta al Franchi contro la Spal, il talento della Fiorentina ha parlato anche delle voci di mercato che circondano l’ambiente Viola e che lo riguardano da vicino.

“Addio? Per ora penso solo alla Fiorentina e resto concentrato sul prosieguo del campionato. Proverò a mettere in difficoltà il ct Mancini per l’Europeo. Quanto valgo non lo so, lavoro e cerco sempre di migliorarmi per me stesso e per i miei compagni”. Queste le dichiarazioni di Gaetano Castrovilli rilasciate a Sky Sport, con il calciatore che allontana così le voci di mercato. Presente e per ora anche un futuro in casa Viola, aspettando la consacrazione definitiva di fronte al grande calcio.

