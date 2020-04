Castrovilli dribbla il mercato: “Legatissimo alla Fiorentina, Commisso mi riempie di elogi”

Intervistato sulle colonne del Corriere della Sera, il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli – seguito con attenzione anche dall’Inter – ha parlato del suo presente con la Viola dribblando il mercato per concentrarsi sulla sua avventura a Firenze, coltivando sempre il sogno della Nazionale e di Euro 2021.

CONTRATTO FINO AL 2024 – “La città è meravigliosa e mi ha accolto benissimo. Mi sento molto legato alla Fiorentina, alla gente che mi sostiene e al presidente Commisso, sempre pronto a riempirmi di elogi. Mica è facile avere un feeling così naturale e immediato”

MOMENTI – “Scelgo il primo gol a San Siro contro il Milan. Ancora oggi, se ci penso, faccio fatica a credere che sia successo per davvero”

NAZIONALE – “In Nazionale c’ero stato con le giovanili, ma la prima squadra è un’altra cosa. Era il mio sogno di bambino e il fatto che il c.t. mi abbia fatto respirare l’aria del gruppo mi ha dato un’ulteriore spinta. L’Europeo nel 2021 è una chance, ma niente è scontato: dipenderà dalla mia crescita e da quella con la Fiorentina. La squadra può aiutarmi e farò di tutto per esserci”

CHIESA – “Chiesa non ve lo devo raccontare io: è un giocatore fantastico che farà parte della Nazionale per tanti anni”

RITORNO IN CAMPO – “Riusciremo a ripartire? È una domanda complicata. La priorità è la salute e ci sono ancora tante, troppe, persone che soffrono e che stanno perdendo la vita. Noi faremo quello che ci dicono di fare. Chi decide deve però tenere conto di tutte le variabili. Di sicuro non sarà come prima e non si potrà far finta di niente”

PASSATO E PRESENTE – “Ho dovuto lavorare tantissimo per giocare in Serie A. Ma ogni giorno si riparte da zero: devi avere fame, voglia e spirito di sacrificio”

