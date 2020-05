Castrovilli: “Futuro? Sogno il 10 della Fiorentina. Vi racconto quando fui vicino a lasciare il calcio”

Un’intervista molto intima quella rilasciata da Gaetano Castrovilli in diretta su Sky Sport 24, in cui ha raccontato che durante il percorso nelle giovanili del Bari aveva pensato di lasciare il mondo del calcio per aiutare la famiglia. Per fortuna, però, i genitori lo costrinsero ad inseguire i suoi sogni e credere nelle proprie capacità. Gli stessi sogni che, nonostante il corteggiamento sul mercato di grandi club come l’Inter, oggi sono rivolti esclusivamente ad un futuro luminoso con la maglia della Fiorentina.

Queste le parole del calciatore: “Avevo pensato di mollare nelle giovanili del Bari. Vedevo in miei genitori in difficoltò ed avevo deciso di non andare più. Ma loro hanno insistito e mi hanno convinto a restare, a loro devo tutto. Cassano? Le sue parole mi hanno fatto piacere, non me le aspettavo e lo ringrazio. Ci siamo incontrati una volta in centro a Firenze e abbiamo parlato un po’ in dialetto. Fiorentina? Spero di indossare la maglia numero 10, lo sogno sin da bambino”.

