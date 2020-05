Castrovilli glissa sul futuro: “Spero di lasciare bei ricordi alla Fiorentina. Il gol al Milan il coronamento di un sogno”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato della sua esperienza in Serie B con le maglie di Bari e Cremonese e della sua prima stagione in Serie A con la maglia della squadra viola ai microfoni di WhoScored.com. Queste le sue dichiarazioni:

SERIE B – “Giocare diverse stagioni in Serie B mi ha permesso di fare molta esperienza utile per affrontare un campionato difficile come la Serie A. La Serie B è molto dura, ma la A è tutta un’altra storia. Tanti top player giocano in questo campionato e ogni squadra, anche quelle più deboli, possono rendersi pericolose. In Serie A ci sono un’intensità e un’attenzione tattica difficili da replicare nelle serie minori. E i giocatori che ci militano sono molto preparati”.

GLI IDOLI – Kakà e Ronaldinho: “Stiamo parlando di campioni eccezionali. Li ammiro da quando sono bambino. Erano giocatori dotati di una tecnica incredibile e capaci di cambiare l’esito di una gara da soli”.

PASSIONI – “La danza è una mia grande passione. Sono sicuro che l’amore per la danza influisce in qualche modo sui miei movimenti in campo. L’equilibrio e alcuni movimenti che fai quando balli possono in qualche modo essere simili a quello che fai quando giochi a calcio. In realtà, quando sei in campo non è che pensi a questo o quel movimento, è più una questione di istinto.”

RIBERY – “È un onore incredibile per me giocare con un fenomeno come Franck Ribery, sono fortunato. Mi dà molti consigli e grazie al suo aiuto, sono sicuro di poter migliorare molto.”

Castrovilli tra Fiorentina gli Europei

IL GOL CONTRO IL MILAN – “Ancora devo realizzare bene cosa è successo. Nonostante siano passati molti mesi, è un ricordo ancora pieno di emozioni. Segnare il mio primo gol in Serie A, contro il Milan in uno stadio come San Siro rappresenta il coronamento di un sogno”.

SASSUOLO – Un’altra delle sue gare preferite è quella contro il Sassuolo, contro cui è riuscito “non solo a segnare, ma anche a ribaltare una partita che stavamo perdendo”.

NAZIONALE – “Per giocatori giovani come me potrebbe essere un’opportunità. Abbiamo tempo per dimostrare le nostre qualità. Sarebbe un sogno per me poter partecipare agli Europei. L’Italia fortunatamente è ricca di giovani e talentosi centrocampisti. La competizione tra di noi è utile per tutti per crescere, perché ci stimola a dare il nostro meglio e fa crescere anche la Nazionale”.

FUTURO – “Sono ancora giovane e ho tante cose da migliorare. Devo lavorare tanto e spero di creare tanti bei ricordi con la maglia della Fiorentina.”

