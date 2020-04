Cattelan: “Inter? Prima ero tossico, mi aggiornavo continuamente. Ma in questo momento il calcio non mi manca”

In occasione del lancio ufficiale della nuova stagione di #EPCC, Alessandro Cattelan la scorsa domenica ha tenuto una conferenza chiaramente diversa dal solito, organizzando un collegamento video via internet per comunicare con i giornalisti. Stasera, infatti, il noto conduttore di fede nerazzurra farà il suo esordio con la prima puntata del divertente format di Sky Uno che vedrà tantissimi ospiti sia in studio che in collegamento da casa.

Proprio durante la conferenza stampa, a proposito della sua passione per l’Inter, Cattelan ha raccontato di aver quasi ‘dimenticato’ il calcio in questo specifico periodo. Le sue parole: “E’ strano, lo ammetto, ma in questo momento le partite di calcio non mi mancano. Prima ero quasi “tossico” di un’applicazione che dava aggiornamenti continui sulla mia Inter. Ora invece non ci vado da circa 10 giorni. Sono sorpreso anche io ma meno male. Anche perché prima quando c’erano le pause della Nazionale alla squadra del cuore capitava di perdere per cui il ko durava due settimane. Le ultime dell’Inter sono state le sconfitte con la Lazio e la Juve per cui per fortuna non ci sto pensando”.

