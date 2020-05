Cattelan: “Al Bernabeu indossavo la maglia di Orlandoni. Oggi ho due modi per rivivere quella serata”

Alessandro Cattelan, conduttore e tifoso dell’Inter, è stato intervistato da Sportweek, inserto de La Gazzetta dello Sport, in occasione del 10° anniversario del Triplete. Ecco le sue parole:

LA SERA DEL 21 MAGGIO 2010 – “Venerdì sera 21 maggio, Milano. Per stemperare la tensione vado al pub. “Unamedia”. Neanche dieci minuti ed esco.Ne bevo metà:mai successo. Non riesco a stare da nessuna parte“.

IL VIAGGIO VERSO MADRID – “Dal giorno dopo Barcellona-Inter la finale di Madrid è l’unico pensiero in testa. Siccome con l’amico Gibba non eravamo riusciti a trovare un volo diretto,il sabato mattina partiamo in aereo per Barcellona, poi macchina fino alla capitale. Per la partita indosso la maglia da gioco del mio amico Orlandoni, quella bianca, e sono pronto. Come tutti i terzi portieri, anche Orla è un po’ il cuore dello spogliatoio. Chi ha giocato a calcio lo sa,il “terzo” è l’uomo cardine“.

AL BERNABEU – “Eccoci al Bernabeu. La partita la guardiamo in completa trance e solo il giorno dopo, tornando in auto verso Barcellona, mi rendo conto che entrambi non avevamo preso minimamente in considerazione l’idea che avremmo potuto perdere. Eravamoandati a Madrid per prendere una cosa che ci apparteneva. Come universitari il giorno della laurea che devono solo andare a discutere la tesi e nulla ormai più può dividerti dall’obiettivo. Eppure. Eppure l’Inter ha una storia di grandi beffe. Forse sono state più dei grandi trionfi. Però in quel caso c’era consapevolezza. Se vogliamo, fedeli all’indole nerazzurra che anche nei momenti più belli riesce a dare uno sfregio a un quadro perfetto, subito dopo la partita inizia a girare la voce dell’addio di Mourinho. Peccato, ma nulla avrebbe potuto rovinarmi il momento“.

10° ANNIVERSARIO – “Oggi ho due modi per rivivere quella serata trionfale. Il primo è sbirciare il quadro appeso in casa con dentro la maglia di Milito. È originale, una delle tre o quattro che ciascun giocatore aveva a disposizione per la finale. Mi è stata regalata per un compleanno. L’altro modo è imbattermi più o meno casualmente in una replica della partita. Quando succede, qualsiasi sia il minuto in cui inizio a vederla, la guardo tutta. Non solo: in qualche modo, stupidamente lo ammetto, un po’ patisco, cioè “temo”quasi che in

una forma perversa loro pareggino… Una forma mentale perversa…Anche perché so esattamente che dopo il lancio lungo di Julio Cesar, Milito spizza per Sneijder che la mette giù, gli dà il triangolo e il Principe la mette lì,1 a0…. Vado avanti? Conosco esattamente tutto il copione“.

