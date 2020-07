Cauet promuove Conte: “Annata positiva. Inter, prendi Kanté o Pogba! Così si alza l’asticella”

Benoit Cauet, ex giocatore nerazzurro, si è concesso ai microfoni di Radio Musica Television per analizzare la prima annata sulla panchina dell’Inter di Antonio Conte.

Il giudizio è positivo: “Sono contento del suo lavoro, del suo modo di interpretare le partite e di come imposta il gioco. Mi ha colpito anche la sua personalità. Il bilancio è positivo perché ha portato continuità al lavoro di Spalletti e della famiglia Zhang”.

Sogni a centrocampo: “L’Inter deve migliorare nell’interdizione. Kanté e Pogba? L’Inter ha bisogno di giocatori come loro, sono perfetti per alzare l’asticella del gruppo. Il primo ha capacità fisiche e tecniche, è stato eletto 2 volte migliore della Premier, ha tanti chilometri nelle gambe e potrebbe essere l’arma in più. Pogba lo conosciamo tutti, l’abbiamo visto alla Juve, ha carisma e capacità di segnare, è un campione del mondo. Sono questi i giocatori di cui l’Inter ha bisogno, in grado di alzare l’asticella del gruppo”.

