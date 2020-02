Causio: “Lukaku fa reparto da solo. Vi svelo cosa mi ha detto Conte su Sanchez”

Intervenuto telefonicamente dopo Fabio Capello sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport, questa mattina anche Franco Causio ha analizzato il posticipo di ieri sera della Dacia Arena, vinto dall’Inter per 2-0 grazie alle due reti di Romelu Lukaku segnate nel secondo tempo. Proprio sul centravanti belga, si è soffermato l’ex centrocampista nerazzurro, definendo l’attaccante letale in questo momento. Su Sanchez, poi, racconta un retroscena su una confidenza di Antonio Conte.

Queste le parole di Causio: “Udinese-Inter? Ho notato un’Inter che ha sofferto molto fino ai cambi di Conte, da quel momento ha saputo reagire. In avanti hanno un giocatore che fa reparto da solo in questo momento, senza nulla togliere ad Esposito che ancora è acerbo. Da lì poi la partita è stata a senso unico, i due cambi sono stati determinanti. Sanchez se rientra con la condizione fisica che Conte si aspetta, che io ci ho parlato prima della gara, credo che potrà dire la sua. Gap con la Juve? Ieri ha messo in campo tutti i nuovi, Young e Moses hanno fatto il loro. Eriksen aveva pochi allenamenti, gioca in un ruolo in cui deve essere protagonista. Ha fatto cose interessanti, ma fisicamente non è ancora al 100%. Credo che la Juve ancora qualcosa abbia nei suoi giocatori della rosa”.

