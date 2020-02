Cavalcata Inter, la mappa delle sfide dal Ludogorets alla Juve

C’è un dato di fatto che emerge chiaramente dalla vittoria per 2 a 0 riportata dall’Inter lo scorso giovedì notte ai danni del Ludogorets: Christian Eriksen è lanciato verso il successo e vuole prendere per mano i nerazzurri. E’ questo ciò che il pubblico sogna, una realtà bella e possibile. La gara è stata nel complesso frizzante, anche se nel primo tempo un po’ troppo ingessata. Ad ogni modo i ragazzi di Conte hanno ipotecato il passaggio agli ottavi di Europa League. Il palo di Sanchez in avvio di ripresa e soprattutto la prima perla messa a segno da Eriksen (che ha preso poi anche una traversa) con i colori nerazzurri hanno infiammato i tifosi, assieme al rigore trasformato nei minuti di recupero da Romelu Lukaku. Il ritorno è fissato oggi a Milano, nello stadio di San Siro: unica pecca, l’assenza sicura di Lautaro (diffidato, è stato ammonito). Anche se i migliori siti di scommesse digitali come Leovegas indicano l’Inter come favorita assoluta abbassare la guardia è sempre sbagliato: occorre un’altra prestazione maiuscola. Insomma, quella di giovedì a Razgrad è stata davvero una notte perfetta: è servita anche da iniezione di positività per scacciare ansia e stress in modo da affrontare con il 100% di batteria altri big match all’orizzonte. Dopo la sfida con la Samp di domenica, infatti, è già tempo di pensare al ritorno con il Ludogorets. Poi ecco avvicinarsi l’evento clou, la gara con la Juve che già scalda i motori. Il bionico Cristiano Ronaldo promette scintille, in quella che si annuncia una sfida-scudetto in piena regola.

La sfida-scudetto è sempre più alle porte

L’appuntamento è fissato per domenica 1 marzo, alle ore 20.45, allo Juventus Stadium. Quando si inizia a parlare di sfida-scudetto significa che il campionato è arrivato a un punto di svolta decisivo, che esistono team pronti alla volata finale e a dare il tutto per tutto per poter alzare il prestigioso trofeo. Il conto alla rovescia per il match clou Juve-Inter è iniziato da un pezzo nei cuori dei tifosi, che già studiano cori e coreografie a supporto dei loro colori: siamo arrivati al cosiddetto ‘final countdown’. Senza dimenticare che, in relazione ai piani alti della classifica, bisogna tener conto anche delle velleità della Lazio. Rivale vera e credibile, soffia sul collo di nerazzurri e bianconeri, pronta a trarre vantaggio da qualsiasi risultato. Negli specchietti si fanno vedere Atalanta e Roma, anche se non sembrano impensierire troppo il terzetto di testa. Il primo marzo sarà un’altra grande notte all’Allianz Stadium: il derby d’Italia per eccellenza, lo scontro di alta classifica che può decidere le sorti del campionato più bello del mondo. Ha già avuto inizio la ricerca del ticket d’accesso e i tifosi preparano sorprese ad hoc (oltre alle classiche ‘carovane’ in pullman, auto e treno) per raggiungere il luogo deputato a quella che – per tradizione – è una festa nazionale di sport. Sempre stando alle indicazioni di Leovegas le quote danno i bianconeri come favoriti, anche se è difficile fare delle previsioni per big match di questo calibro. Tradotto: i guizzi di Eriksen sono attesi al varco.