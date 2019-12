GdS – Cavani raggiunge l’accordo con l’Atletico: più vicino il riscatto di Icardi

Vicino all’Inter nella scorsa sessione di mercato, nel momento in cui la Juventus si era inserita nella corsa per Romelu Lukaku e stava quasi per chiudere l’operazione, Edinson Cavani è pronto a cambiare maglia dopo oltre 6 anni trascorsi al Paris Saint Germain. Il centravanti uruguagio, in scadenza di contratto il prossimo giugno, dovrebbe restare fino al termine della stagione per poi lasciare Parigi a parametro zero.

Dopo settimane interlocutorie, Cavani avrebbe praticamente raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid. Decisiva la volontà del Cholo Simeone che non ha mai nascosto di nutrire un debole sportivo nei confronti dell’ex centravanti del Napoli. Il suo trasferimento a Madrid, spingerebbe a quel punto il PSG a presentare con più serenità l’offerta all’Inter per il riscatto nei confronti di Mauro Icardi, divenuto il centravanti titolare nel giro di poco tempo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!