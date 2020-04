“Cavani? Ha sempre fame di gol, è un giocatore integro. Ma per l’Inter l’operazione non è semplice”

Dopo il rinnovo di Olivier Giroud esercitato automaticamente dal Chelsea che ha esteso il contratto del francese sino al 30 giugno 2021, e i dubbi ancora da sciogliere sul futuro di Dries Mertens all’Inter, come nome spendibile a parametro zero per la prossima estate in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte è schizzato quello di Edinson Cavani. L’attaccante uruguagio ha ricevuto una proposta per un nuovo biennale dal Paris Saint Germain, ma al momento ha fatto capire di voler lasciare la capitale francese.

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Sportiva, il noto agente Fifa Claudio Anellucci ha spiegato le complessità dell’affare tra l’Inter e il centravanti ex Napoli. Le sue parole: “E’ un giocatore che non ha avuto infortuni importanti, è integro, un animale dal punto di vista mentale, ha sempre fame di gol. Non conosco le idee dell’Inter ma se ha già Lukaku, Martinez e Sanchez l’operazione Cavani non è semplice”.

