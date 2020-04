Cavani-Inter e Atletico Madrid: i Colchoneros trattano con il giocatore, offerti 3 anni di contratto

A volte ritornano. Negli ultimi giorni, si stanno facendo sempre più fitte le voci di un possibile trasferimento di Edison Cavani all’Inter. Già la scorsa estate infatti i nerazzurri avevano preso in considerazione l’attaccante uruguagio, spinti anche da mister Conte, uno dei più grandi estimatori della punta ex Napoli. Rispetto alla scorsa sessione di mercato, ecco che gli scenari sono cambiati notevolmente: Cavani andrà infatti in scadenza il 1 luglio, liberandosi quindi a costo zero. Un vero e proprio affare in circolazione, dato che il 33enne si può assolutamente considerare ancora uno dei top europei riguardo il ruolo di centravanti.

A lanciare però l’ultimissima bomba ci ha pensato il noto giornalista Nicolò Schira. Attraverso il suo profilo Twitter, l’esperto di calciomercato, ha dichiarato che Cavani sarebbe in trattativa con l’Atletico Madrid del neo 50enne Pablo Simeone. Il “Cholo” vuole sostituire il partente Diego Costa, e avrebbe offerto un contratto di 3 anni al Matador. La palla ovviamente passa al giocatore, che come ci si aspettava, avrà davanti a se un ampio ventaglio di scelte.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!