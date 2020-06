Cavani, lo scopritore Foschi: “Coppia perfetta con Lukaku, può rendere ancora ad alti livelli”

Il nome di Edinson Cavani è uno di quelli più chiacchierati in ambiente nerazzurro. Il giocatore da tempo è infatti sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che considerano l’attaccante, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, uno degli obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Le possibilità di vedere l’ex Palermo a Milano sono però calate nelle scorse settimane, a causa dell’elevato stipendio del calciatore che scoraggia il club di Viale della Liberazione.

Crescono al contempo le possibilità di vedere Cavani in Spagna, dove c’è forte il corteggiamento dell’Atletico Madrid. Di lui ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva Rino Foschi, storico direttore sportivo del Palermo che ha scoperto l’attaccante e l’ha portato in Italia. Queste le sue dichiarazioni: “Può fare ancora due-tre anni ai massimi livelli, è un fuori categoria. L’ingaggio pesante è l’ostacolo maggiore. In Italia lo vedrei bene in qualsiasi club importante. All’Inter formerebbe una coppia perfetta con Lukaku “.